Тікали, кидаючи зброю та поранених. ЗСУ знищили 100 "елітних" росіян у Луганській області

За добу українські військові знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими, але їх "статус" не завадив їм тікати, полишаючи навіть зброю та поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Вони постійно підвозять резерви на Сватівський та Кремінський напрямок. Я тільки що повернувся з передової та на власні очі бачив розбитих орків. І до речі, за добу в них втрати 100 особового складу і декілька одиниць тяжкої техніки. При чому цей особовий склад це були не звичайні "мобіки", а спецпризначенці, ВДВшники, які тікали, кинувши зброю та поранених", - розповів він.
За даними Гайдая, біля Білогорівки ситуація важка, але стабільна.
"Сили оборони тримають оборону. І постійно відбивають всі намагання ворога просуватись. Вони постійно цю територію обстрілюють - і танками, і артою, і літаками навіть намагаються наносити ураження", - каже він.
Як повідомлялось, за даними на ранок середи, 18 січня, ЗСУ ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.
Нагадаємо, за оцінками Генштабу, російські окупанти зосереджують сили на Бахмутському напрямку, а у Херсонській області зазнають дефіциту колаборантів. Водночас ЗСУ посилюють ППО на кордоні з Білоруссю.
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