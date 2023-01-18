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Убегали, бросая оружие и раненых. ВСУ уничтожили 100 "элитных" россиян в Луганской области

Фото: ВСУ уничтожили 100 спецназовцев РФ в Луганской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки украинские военные уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными, но их "статус" не помешал им убегать, оставляя даже оружие и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они (оккупанты, - ред.) постоянно подвозят резервы на Сватовское и Кременское направление. Я только что вернулся с передовой и собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава и несколько единиц тяжелой техники. При чем этот личный состав это были не обычные "мобики", а спецназовцы, ВДВшники, которые убегали, бросив оружие и раненых", - рассказал он.

По данным Гайдая, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.

"Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают - и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение", - говорит он.

Как сообщалось, по данным на утро среды, 18 января, ВСУ ликвидировали в сутки 820 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 770 военных.

Напомним, по оценкам Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.

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