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Тихоновская выступит на встрече министров иностранных дел ЕС

Автор: Инна Собора

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская выступит на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. Встреча запланирована на 21 сентября.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел рассмотрит ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

"Совет обсудит последние политические события в Беларуси, потенциальную поддержку ЕС национального инклюзивного диалога, а также обновленную информацию о финансовой помощи народу Беларуси со стороны Европейского союза и отношения между ЕС и Беларусью", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что беларусский лидер Александр Лукашенко не будет признан президентом страны с ноября.

Напомним, 17 сентября Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов.

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