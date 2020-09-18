Тихоновская виступить на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановска виступить на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі. Зустріч запланована на 21 вересня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію в Білорусі після президентських виборів.

"Рада обговорить останні політичні події в Білорусі, потенційну підтримку ЄС національного інклюзивного діалогу, а також оновлену інформацію про фінансову допомогу народу Білорусі з боку Європейського союзу і відносини між ЄС і Білоруссю", - йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада.

Нагадаємо, 17 вересня Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У ній євродепутати не визнали результати виборів.