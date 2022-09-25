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У Тихому океані утворився острів, який швидко збільшується: NASA показало фотографію

Фото: у Тихому океані утворився острів, який швидко збільшується (earthobservatory.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

У південно-західній частині Тихого океану утворився новий острів внаслідок виверження підводного вулкану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

В підводній горі Хоум-Риф у районі центральних островів Тонга утворився новий острів. Підводний вулкан прокинувся ще 10 вересня, викинувши лаву, пару та попіл. Вже через 11 годин після виверження, над поверхнею води почав виднітися новий острів.

Як відзначає NASA, острів продовжує стрімко зростати. Згідно з даними Геологічної служби Тонги, вже 14 вересня площа острова становила 4 тисячі квадратних метрів, а до 20 вересня - його розміри зросли до 24 тисяч.

Вчені зазначають, що острови, які були створені вулканами, часто є недовговічними, однак інколи ж вони можуть існувати навіть й десятиліттями.

В Геологічній службі Тонги, відзначають, що вулкан Хоум-Риф станом на 23 вересня, продовжує вивергатися.

Фото: у Тихому океані утворився острів, який швидко збільшується (earthobservatory.nasa.gov)

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