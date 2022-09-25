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В Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров: NASA показало фотографию

Фото: в Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров (earthobservatory.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

В юго-западной части Тихого океана образовался новый остров в результате извержения подводного вулкана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В подводной горе Хоум-риф в районе центральных островов Тонга образовался новый остров. Подводный вулкан проснулся еще 10 сентября, выбросив лаву, пару и пепел. Уже через 11 часов после извержения, над поверхностью воды начал виднеться новый остров.

Как отмечает NASA, остров продолжает стремительно расти. Согласно данным Геологической службы Тонги, уже 14 сентября площадь острова составляла 4 тысячи квадратных метров, а к 20 сентября - его размеры выросли до 24 тысяч.

Ученые отмечают, что острова, которые были созданы вулканами, часто недолговечны, однако иногда они могут существовать даже и десятилетиями.

В Геологической службе Тонги, отмечают, что вулкан Хоум-Риф, по состоянию на 23 сентября, продолжает извергаться.

Фото: в Тихом океане образовался быстро увеличивающийся остров (earthobservatory.nasa.gov)

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