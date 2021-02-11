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В Тихом океане произошла серия сильных землетрясений

Автор: Анастасия Рокитна

В Тихом океане в районе островов Новая Каледония, в 520 км к востоку от города Нумеа произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 баллов.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр происшествия зафиксировали 10 февраля в 23:24 вечера по киевскому времени по координатам -23.34 градуса южной широты и 171.39 градуса восточной долготы.

Кроме того, в 01:45 по Киеву в 516 км от Нумеа зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. В 3:02 по киевскому времени отмечен подземный толчок магнитудой 5,7 в 543 км на восток от административного центра Новой Каледонии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как "разрушительные". Всего с 9 февраля в этом районе зафиксировано девять подземных толчков магнитудой выше 5,7.

Напомним, у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к юго-востоку от города Титосэ на острове Хоккайдо. Толчки ощущались в четырех соседних префектурах.

Кроме того, 26 января серия землетрясений произошла в районе испанского города Гранада. Магнитуда превышала 4 балла, наиболее мощные толчки были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Тогда испанский премьер Педро Санчес выступил с призывом сохранять спокойствие.

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