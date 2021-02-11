У Тихому океані сталася серія сильних землетрусів

В Тихому океані в районі островів Нова Каледонія, в 520 км на схід від міста Нумеа стався землетрус. Його магнітуда склала 6,4 балів.

Про це повідомляє Геологічна служба США .

Епіцентр події зафіксували 10 лютого о 23:24 вечора за київським часом за координатами -23.34 градуса південної широти та 171.39 градуса східної довготи.

Крім того, о 01:45 по Києву в 516 км від Нумеа зареєстровано землетрус магнітудою 6,2. О 3:02 за київським часом відзначений підземний поштовх магнітудою 5,7 в 543 км на схід від адміністративного центру Нової Каледонії.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрусу оцінюються як "руйнівні". Всього з 9 лютого в цьому районі зафіксовано дев'ять підземних поштовхів магнітудою вище 5,7.