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У Тихому океані сталася серія сильних землетрусів

Автор: Анастасія Рокитна

В Тихому океані в районі островів Нова Каледонія, в 520 км на схід від міста Нумеа стався землетрус. Його магнітуда склала 6,4 балів.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр події зафіксували 10 лютого о 23:24 вечора за київським часом за координатами -23.34 градуса південної широти та 171.39 градуса східної довготи.

Крім того, о 01:45 по Києву в 516 км від Нумеа зареєстровано землетрус магнітудою 6,2. О 3:02 за київським часом відзначений підземний поштовх магнітудою 5,7 в 543 км на схід від адміністративного центру Нової Каледонії.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрусу оцінюються як "руйнівні". Всього з 9 лютого в цьому районі зафіксовано дев'ять підземних поштовхів магнітудою вище 5,7.

Нагадаємо, біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 31 км до південно-сходу від міста Тітосе на острові Хоккайдо. Поштовхи відчувалися в чотирьох сусідніх префектурах.

Крім того, 26 січня серія землетрусів сталася в районі іспанського міста Гранада. Магнітуда перевищувала 4 бали, найбільш потужні поштовхи були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 та 4,3). Тоді іспанський прем'єр Педро Санчес виступив із закликом зберігати спокій.

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