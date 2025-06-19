Претендент від влади? Що відомо про кандидата в очільники БЕБ Олександра Цивінського

Одним із фаворитів на крісло глави Бюро економічної безпеки України (БЕБ), окрім Олександра Скомарова, є інший співробітник НАБУ - керівник підрозділу детективів Олександр Цивінський.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відкриті джерела та дані журналістів.
Попри відсутність активної медійної кампанії, Цивінський частиною експертного середовища, зокрема в антикорупційних колах, вважається "тихим планом Б".
Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області.
За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у Росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець.
Сам Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав.
Олександр Цивінський (скрін з відео)
Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У НАБУ працює з 2015 року.
Очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Йому закидалось привласнення активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ.
Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.
Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Його кандидатуру також повʼязують з впливовими посадовцями в Офісі президента.
Як повідомлялось, комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з РФ.
До того ж, як раніше стверджував політолог і публіцист Володимир Цибулько, процедура призначення нового голови Бюро економічної безпеки України (БЕБ) містить ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства.
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