Претендент від влади? Що відомо про кандидата в очільники БЕБ Олександра Цивінського

Попри відсутність активної медійної кампанії, Цивінський частиною експертного середовища, зокрема в антикорупційних колах, вважається "тихим планом Б".

Що відомо про Цивінського

Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області.

За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у Росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець.

Сам Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав.



Олександр Цивінський (скрін з відео)

Робота у правоохоронних органах

Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У НАБУ працює з 2015 року.

Очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Йому закидалось привласнення активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ.

Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.

Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Його кандидатуру також повʼязують з впливовими посадовцями в Офісі президента.