Претендент от власти? Что известно о кандидате в руководители БЭБ Александре Цивинском

Одним из фаворитов на кресло главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), кроме Александра Скомарова, является другой сотрудник НАБУ - руководитель подразделения детективов Александр Цивинский.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на открытые источники и данные журналистов.
Несмотря на отсутствие активной медийной кампании, Цивинский частью экспертной среды, в частности в антикоррупционных кругах, считается "тихим планом Б".
Александр Цивинский имеет юридическое образование и длительный опыт в правоохранительных органах. Родом из Львовской области.
По данным журналистов, его отец проходил службу в СССР и после распада Союза остался в России, где сейчас может получать пенсию как бывший военнослужащий.
Сам Цивинский неоднократно публично отмечал свою проукраинскую позицию, однако официальных комментариев относительно родственных связей не давал.
Александр Цивинский (скрин из видео)
Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РОВД ГУ МВД Украины. В НАБУ работает с 2015 года.
Возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Ему вменялось присвоение активов, связанных с бизнес-структурами Сергея Курченко. Сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.
Другое громкое производство, которое курировал Цивинский, касалось преступной организации, связанной с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.
Участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел. Его кандидатуру также связывают с влиятельными чиновниками в Офисе президента.
Как сообщалось, комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с РФ.
К тому же, как ранее утверждал политолог и публицист Владимир Цыбулько, процедура назначения нового главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) содержит признаки юридических нарушений и пренебрежения требованиями законодательства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.