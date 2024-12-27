Тихий назвав умову відновлення дипломатичних відносин з новим урядом Сирії

"Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд. Попередній режим Асада визнав не порушення територіальної цілісності (України, - ред.), тому ми були вимушені розірвати відносини. Якщо ця політика зміниться, будемо готові відновлювати дипломатичні відносини", - заявив Тихий.

Речник МЗС додав, що Київ вже встановив контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів.

Відносини між Сирією та Україною

Відносини між Сирією та Україною суттєво ускладнилися через офіційну підтримку колишнього режиму у Сирії дій Російської Федерації (РФ) на тлі повномасштабної війни. Сирія також визнала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у 2022 році, що призвело до розриву дипломатичних відносин з Україною.

Лише нещодавно у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років. Сьогодні ж стало відомо про те, що Україна направила до країни 500 тонн пшеничного борошна в якості гуманітарної допомоги.