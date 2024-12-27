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Тихий назвав умову відновлення дипломатичних відносин з новим урядом Сирії

Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Левицький

Україна буде готова до відновлення дипломатичних відносин з Сирією, якщо політика нового уряду країни відрізнятиметься від попередньої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого під час пресконференції.

"Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд. Попередній режим Асада визнав не порушення територіальної цілісності (України, - ред.), тому ми були вимушені розірвати відносини. Якщо ця політика зміниться, будемо готові відновлювати дипломатичні відносини", - заявив Тихий. 

Речник МЗС додав, що Київ вже встановив контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів. 

Відносини між Сирією та Україною 

Відносини між Сирією та Україною суттєво ускладнилися через офіційну підтримку колишнього режиму у Сирії дій Російської Федерації (РФ) на тлі повномасштабної війни. Сирія також визнала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у 2022 році, що призвело до розриву дипломатичних відносин з Україною.  

Лише нещодавно у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років. Сьогодні ж стало відомо про те, що Україна направила до країни 500 тонн пшеничного борошна в якості гуманітарної допомоги. 

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