Тихановский выиграл дело в ООН против Лукашенко: режим обязали выпустить его из тюрьмы

По ее данным, рабочая группа ООН удовлетворила жалобу Тихановского на задержание на предвыборном пикете 29 мая 2020 года. В нее входит пять экспертов в области права. Они пришли к выводу, что заключение белорусского оппозиционера является произвольным и власти его должны немедленно освободить.

Кроме того, белорусские власти должны выплатить Тихановскому компенсацию за нарушение его прав и провести расследование обстоятельств его заключения.

В рабочей группе ООН подчеркнули, что Тихановского задержали якобы за насилие против милиционера, которое ничем не подтвердилось. Помимо этого, к оппозиционеру 35 часов не допускали адвоката и отказали в праве на справедливое разбирательство в суде.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям - создана Советом организации по правам человека. Состоит из пяти экспертов - специалистов в области права. Наделена правом рассматривать индивидуальные жалобы.