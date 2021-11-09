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Тихановский выиграл дело в ООН против Лукашенко: режим обязали выпустить его из тюрьмы

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Нью-Йорк, Вторник 09 ноября 2021 22:54
Тихановский выиграл дело в ООН против Лукашенко: режим обязали выпустить его из тюрьмы Фото: Сергей Тихановский (t.me/strana_official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рабочая группа Организации объединенных наций (ООН) по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу арестованного белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Организация выдвинула требования к властям Беларуси немедленно освободить его и выплатить компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

По ее данным, рабочая группа ООН удовлетворила жалобу Тихановского на задержание на предвыборном пикете 29 мая 2020 года. В нее входит пять экспертов в области права. Они пришли к выводу, что заключение белорусского оппозиционера является произвольным и власти его должны немедленно освободить.

Кроме того, белорусские власти должны выплатить Тихановскому компенсацию за нарушение его прав и провести расследование обстоятельств его заключения.

В рабочей группе ООН подчеркнули, что Тихановского задержали якобы за насилие против милиционера, которое ничем не подтвердилось. Помимо этого, к оппозиционеру 35 часов не допускали адвоката и отказали в праве на справедливое разбирательство в суде.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям - создана Советом организации по правам человека. Состоит из пяти экспертов - специалистов в области права. Наделена правом рассматривать индивидуальные жалобы.

Напомним, Сергей Тихановский - муж кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Изначально именно он планировал баллотироваться на выборах, однако 29 мая 2020 года его задержали во время акции протеста.

Позже тогдашний президент Беларуси, а ныне не признанный Украиной и странами ЕС Александр Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать Тихановского.

Отметим, в марте 2021 года власти Беларуси предъявили Тихановскому окончательное обвинение по четырем статьям.

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