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Тихановський виграв справу в ООН проти Лукашенка: режим зобов'язали випустити його з в'язниці

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Нью-Йорк, Вівторок 09 листопада 2021 22:54
Тихановський виграв справу в ООН проти Лукашенка: режим зобов'язали випустити його з в'язниці Фото: Сергій Тихановський (t.me/strana_official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Робоча група організації об'єднаних Націй (ООН) з довільних затримань розглянула скаргу заарештованого білоруського опозиціонера Сергія Тихановського. Організація висунула вимоги до влади Білорусі негайно звільнити його і виплатити компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Вясна".

За її даними, робоча група ООН задовольнила скаргу Тихановського на затримання на передвиборчому пікеті 29 травня 2020 року. До неї входить п'ять експертів у галузі права. Вони прийшли до висновку, що висновок білоруського опозиціонера є довільним і влада його повинна негайно звільнити.

Крім того, білоруська влада повинна виплатити Тихановському компенсацію за порушення його прав і провести розслідування обставин його ув'язнення.

У робочій групі ООН підкреслили, що Тихановського затримали нібито за насильство проти міліціонера, яке нічим не підтвердилося. Крім цього, до опозиціонера 35 годин не допускали адвоката і відмовили в праві на справедливий розгляд у суді.

Робоча група ООН із довільних затримань - створена Радою організації з прав людини. Складається з п'яти експертів – фахівців у галузі права. Наділена правом розглядати індивідуальні скарги.

Нагадаємо, Сергій Тихановський-чоловік кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Спочатку саме він планував балотуватися на виборах, проте 29 травня 2020 року його затримали під час акції протесту.

Пізніше тодішній президент Білорусі, а нині не визнаний Україною і країнами ЄС Олександр Лукашенко визнав, що "дав сигнал" затримати Тихановського.

Зазначимо, у березні 2021 року влада Білорусі висунула Тихановському остаточне звинувачення за чотирма статтями.

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