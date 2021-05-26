UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. Режим Александра Лукашенко на грани тотальной изоляции.

Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.

По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

"Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", - заявила Тихановская.

Отметим, массовые протесты в Беларуси были с августа 2020 года. Они продолжались несколько месяцев. Люди требовали отставки Александра Лукашенко.

Одним из передовых оппозиционных Telegram-каналов была NEXTA. Однако, 24 мая в Минске задержали основателя этого канала Романа Протасевича.

Ряд стран осудили такие действия белорусских властей. Лукашенко, в свою очередь, обратился к Западу.

"Мы оказались на передовой новой не холодной, а ледяной войны... Нет смысла шатать Беларусь", - заявил он сегодня.

Напомним, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьпротестСветлана Тихановская