Тіхановська заявила про підготовку нових протестів у Білорусі

За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

"Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску", - заявила Тіхановська.

Зазначимо, масові протести в Білорусі були з серпня 2020 року. Вони тривали кілька місяців. Люди вимагали відставки Олександра Лукашенка.

Одним з передових опозиційних Telegram-каналів була NEXTA. Однак, 24 травня в Мінську затримали засновника цього каналу Романа Протасевича.

Ряд країн засудили такі дії білоруської влади. Лукашенко, в свою чергу, звернувся до Заходу.

"Ми опинилися на передовій нової не холодної, а крижаної війни... Немає сенсу хитати Білорусь", - заявив він сьогодні.