Тіхановська заявила про підготовку нових протестів у Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. Режим Олександра Лукашенка на межі тотальної ізоляції.
Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.
За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.
"Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску", - заявила Тіхановська.
Зазначимо, масові протести в Білорусі були з серпня 2020 року. Вони тривали кілька місяців. Люди вимагали відставки Олександра Лукашенка.
Одним з передових опозиційних Telegram-каналів була NEXTA. Однак, 24 травня в Мінську затримали засновника цього каналу Романа Протасевича.
Ряд країн засудили такі дії білоруської влади. Лукашенко, в свою чергу, звернувся до Заходу.
"Ми опинилися на передовій нової не холодної, а крижаної війни... Немає сенсу хитати Білорусь", - заявив він сьогодні.
Нагадаємо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.
Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенко загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".