RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіхановська заявила про підготовку нових протестів у Білорусі

Автор: Анастасія Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. Режим Олександра Лукашенка на межі тотальної ізоляції.

Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

"Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску", - заявила Тіхановська.

Зазначимо, масові протести в Білорусі були з серпня 2020 року. Вони тривали кілька місяців. Люди вимагали відставки Олександра Лукашенка.

Одним з передових опозиційних Telegram-каналів була NEXTA. Однак, 24 травня в Мінську затримали засновника цього каналу Романа Протасевича.

Ряд країн засудили такі дії білоруської влади. Лукашенко, в свою чергу, звернувся до Заходу.

"Ми опинилися на передовій нової не холодної, а крижаної війни... Немає сенсу хитати Білорусь", - заявив він сьогодні.

Нагадаємо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенко загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьпротестСвітлана Тіхановська