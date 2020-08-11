Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь впервые за несколько часов. В штабе заявили, что с ней "все хорошо".

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Светлана Тихановская не выходила на связь несколько часов после подачи в белорусский Центризбирком жалобы с требованием повторного подсчета голосов.

Как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили с представителями власти.

Потом Тихановская уехала в неизвестном направлении. Штаб не мог с ней связаться.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тихановскую готовилось покушение.

Как писало РБК-Украина, Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.