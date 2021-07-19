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Тихановская встретилась с Блинкеном и призвала усилить давление на Беларусь

Автор: РБК-Украина

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская провела встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Она призвала США усилить политическое и экономическое давление на белорусский режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тихановской в Twitter.

"Во время встречи с Энтони Блинкеном я поблагодарила его за поддержку белорусских демократических устремлений. Я призвала США усилить помощь нашему гражданскому обществу, оказать экономическое и политическое давление на режим и призвать Россию сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса", - написала она.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что встреча президента США Джо Байдена с Тихановской в настоящий момент не значится в графике американского лидера.

"Она будет встречаться с представителями Белого дома высокого ранга. В настоящий момент для нее не запланировано встречи с президентом", - сказала она.

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Соединенные Штаты АмерикиБеларусьЭнтони БлинкенСветлана Тихановская