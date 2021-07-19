RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тіхановська зустрілася з Блінкеном і закликала посилити тиск на Білорусь

Автор: РБК-Україна

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська провела зустріч з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вона закликала США посилити політичний та економічний тиск на білоруський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тіхановської в Twitter.

"Під час зустрічі з Ентоні Блінкеном я подякувала йому за підтримку білоруських демократичних устремлінь. Я закликала США посилити допомогу нашому громадянському суспільству, надати економічний і політичний тиск на режим і закликати Росію зіграти конструктивну роль у вирішенні кризи", - написала вона.

При цьому прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявила, що зустріч президента США Джо Байдена з Тіхановською зараз не значиться в графіку американського лідера.

"Вона буде зустрічатися з представниками Білого дому високого рангу. Зараз для неї не заплановано зустрічі з президентом", - сказала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілорусьЕнтоні БлінкенСвітлана Тіхановська