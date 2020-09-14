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Тихановская о встрече Путина с Лукашенко: все договоры будут пересмотрены

Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшнюю встречу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Она заявила, что все подписанные договоры пересмотрит новая власть.

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Заявление Тихановской распространила ее пресс-служба в Telegram.

В частности, она обратилась к Путину с заявлением о том, что все договоренности с Лукашенко в Сочи не будут иметь законной силы.

"Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - добавила Тихановская.

Напомним, сегодня в российском Сочи пройдет встреча Лукашенко и Путина. Известно, что на этих переговорах не планируется подписание документов.

Ранее Bloomberg писал об убежденности Путина в том, что оппозиции не удастся свергнуть Лукашенко, хотя он и озадачен масштабами протестов в Беларуси. Издание отмечает, что официальная Москва поддержит действующего президента Беларуси, несмотря на отсутствие доверия.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСветлана Тихановская