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Тіхановська про зустріч Путіна з Лукашенком: всі договори будуть переглянуті

Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська прокоментувала сьогоднішню зустріч чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі. Вона заявила, що всі підписані договори перегляне нова влада.

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Заява Тіхановської поширила її прес-служба в Telegram.

Зокрема, вона звернулася до Путіна з заявою про те, що всі домовленості з Лукашенком в Сочі не матимуть законної сили.

"Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довіру та підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, сьогодні в російському Сочі відбудеться зустріч Лукашенка і Путіна. Відомо, що на цих переговорах не планується підписання документів.

Раніше Bloomberg писав про переконаність Путіна в тому, що опозиції не вдасться повалити Лукашенка, хоч він і здивований масштабами протестів у Білорусі. Видання зазначає, що офіційна Москва підтримає чинного президента Білорусі, незважаючи на відсутність довіри.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінСвітлана Тіхановська