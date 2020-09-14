Сегодня состоится встреча Лукашенко и Путина

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)

Сегодня в Сочи (Россия) пройдет встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. У Путина сказали, что этот визит важен из-за ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает БелТА.

В Кремле сказали, что ни подписание документов, ни совместная пресс-конференция по итогам переговоров не запланированы.

В ходе переговоров они обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным намерен решить "наболевшие вопросы", а в течение последнего времени между сторонами идут интенсивные переговоры.

Отметим, Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "по-отечески".

Напомним, Лукашенко и Путин договорились задействовать совместные войска при угрозе с Запада.

Кроме того, Российская Федерация подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.