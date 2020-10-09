Лукашенко рассказал, как Тихановская покинула Беларусь

Фото: Светлана Тихановская (flickr.com/presseservice_rathenow)

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как Светлана Тихановская покидала страну. Она просила ее вывезти из Беларуси.

Об этом сообщает Tut.by.

На совещании с чиновниками Лукашенко заявил, что Тихановская якобы сама попросилась уехать из Беларуси к детям, опасаясь покушения на себя. По его словам, ей также выдали деньги из госпредприятия.

"Она попросилась на прием к министру внутренних дел. В целом просьба была одна: Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси. Будет беда", - сказал Лукашенко.

"И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам“, — плакала на шее. Вывезли", - подчеркнул президент Беларуси.

Он также отметил, что после отъезда посольство Беларуси готово было поддерживать связь и помогать Тихановской, но ее "быстро взяли под свой контроль спецслужбы Литвы".

Напомним, ранее Светлана Тихановская предложила предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Она согласна на такой вариант для смены власти в стране.

Также сообщалось, что в Европейском Союзе планируют утвердить официальное решение относительно возможности введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующее решение могут принять в понедельник.