Тихановская сообщила о приглашении в США от Байдена

Фото: Светлана Тихановская (facebook)

Избранный президент США Джо Байден пригласил белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на встречу. Также Тихановская планирует посетить Великобританию и Норвегию, а также ряд восточных стран.

Об этом она сказала в интервью для телеканала "Белсат".

По ее словам, "мир потрясен самоорганизацией и взаимной поддержкой" Беларуси.

"Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", - подтвердила Тихановская.

Ранее стало известно, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Оппозиционер выступает за взаимовыгодные отношения с Украиной.

Напомним, Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск.

РБК-Украина писало, что избранный президент США Джо Байден озвучил планы, которые осуществит в первые 100 дней пребывания на посту. Он хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы предшественника об окружающей среде.