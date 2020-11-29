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Тіхановська повідомила про запрошення в США від Байдена

Білорусь, Неділя 29 листопада 2020 05:14
Тіхановська повідомила про запрошення в США від Байдена
Фото: Світлана Тіхановська (facebook)
Автор: Даша Харченко

Обраний президент США Джо Байден запросив білоруську опозиціонерку Світлану Тіхановську на зустріч. Також Тіхановська планує відвідати Великобританію та Норвегію, а також низку східних країн.

Про це вона сказала в інтерв'ю для телеканалу "Белсат".

За її словами "світ приголомшений самоорганізацією та взаємною підтримкою" Білорусі.

"Ми плануємо зустріч із Джо Байденом, у нас вже є запрошення на таку зустріч", - підтвердила Тіхановська.

Раніше стало відомо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська планує приїхати в України. Опозиціонерка виступає за взаємовигідні відносини з Україною.

Нагадаємо, Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук.

РБК-Україна писало, що обраний президент США Джо Байден озвучив плани, які здійснить в перші 100 днів перебування на посаді. Він хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази попередника про навколишнє середовище.

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Новини України В світі Світлана ТіхановськаДжозеф Байден

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