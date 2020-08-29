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Тихановская рассказала, кого видит посредником в решении кризиса в Беларуси

Вильнюс, Суббота 29 августа 2020 15:22
Тихановская рассказала, кого видит посредником в решении кризиса в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, кого видит посредником в разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси. Россия может быть одним из участников переговоров.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Euronews.

По словам Тихановской, Россия является дружественной страной для Беларуси поэтому, если понадобится международное посредничество в переговорах, то могут обратиться к Москве.

Оппозиционерка добавила, что сейчас деятельность координационного совета в Беларуси направлена на переговоры с действующим правительством.

"Мы надеемся, что диалог начнется как можно скорее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны", - пояснила она.

Напомним, 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста из-за возможной фальсификации президентских выборов. По официальным результатам, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,1% поддержки, а его главная оппонентка Тихановская получила 10,1% голосов. Оппозиция считает, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требует мирной передачи власти.

Европейский союз и Канада призывали Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ в решении внутриполитического кризиса в Беларуси.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон надеется, что Россия убедит Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ.

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