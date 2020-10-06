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Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Вторник 06 октября 2020 05:23
Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)
Автор: Инна Собора

Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников. Она назвала введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза санкции "маленькой победой".

Об этом пишет DW.

"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех людей, которые могут быть затронуты 6 октября.

Тихановская отметила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - готова помочь".

По настоянию, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона Брюссель не включил Александра Лукашенко в утвержденный ранее санкционный перечень.

Ранее сообщалось, что Тихановская ожидает поддержку Германии в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября в 15:00 по киевскому времени.

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