Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко провести переговоры. Она готова к переговорам прямо с ним, а также с его представителями.
Предварительные консультации оппозиция готова начать без предварительных условий, чтобы определить предмет переговоров.
"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадка в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которая в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса", - говорится в сообщении.
В качестве посредников оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США.
Напомним, Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список причастных к терроризму.
Ранее сообщалось, что Беларусь собирается объявить Тихановскую и BYPOL в международный розыск. Она подозревается якобы в подготовке теракта.