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Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко провести переговоры. Она готова к переговорам прямо с ним, а также с его представителями.

Об этом говорится в сообщении на сайте Тихановской.

Предварительные консультации оппозиция готова начать без предварительных условий, чтобы определить предмет переговоров.

"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадка в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которая в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса", - говорится в сообщении.

В качестве посредников оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США.

Напомним, Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список причастных к терроризму.

Ранее сообщалось, что Беларусь собирается объявить Тихановскую и BYPOL в международный розыск. Она подозревается якобы в подготовке теракта.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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