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Тіхановська запропонувала Лукашенку переговори

Автор: Анастасія Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська запропонувала президенту Білорусі Олександру Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Тіхановскої.

Попередні консультації опозиція готова почати без попередніх умов, щоб визначити предмет переговорів.

"Враховуючи відсутність довіри між сторонами, майданчиком для попередніх консультацій і контактів може виступити ОБСЄ. Контактний майданчик в рамках ОБСЄ дозволить включити в процес Росію, позиція якої в даний час є головною перешкодою до вирішення білоруської політичної кризи", - йдеться в повідомленні.

В якості посередників опозиція бачить тільки національні держави, здатні впливати на ситуацію. У їх числі названі Росія, Франція, Німеччина та Швейцарія, США.

Нагадаємо, Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук. Вона нібито підозрюється в підготовці теракту.

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Новини України Олександр ЛукашенкоСвітлана Тіхановська
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