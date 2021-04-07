Тіхановська запропонувала Лукашенку переговори

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська запропонувала президенту Білорусі Олександру Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Тіхановскої .

Попередні консультації опозиція готова почати без попередніх умов, щоб визначити предмет переговорів.

"Враховуючи відсутність довіри між сторонами, майданчиком для попередніх консультацій і контактів може виступити ОБСЄ. Контактний майданчик в рамках ОБСЄ дозволить включити в процес Росію, позиція якої в даний час є головною перешкодою до вирішення білоруської політичної кризи", - йдеться в повідомленні.

В якості посередників опозиція бачить тільки національні держави, здатні впливати на ситуацію. У їх числі названі Росія, Франція, Німеччина та Швейцарія, США.