Тіхановська запропонувала Лукашенку переговори

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська запропонувала президенту Білорусі Олександру Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.
Попередні консультації опозиція готова почати без попередніх умов, щоб визначити предмет переговорів.
"Враховуючи відсутність довіри між сторонами, майданчиком для попередніх консультацій і контактів може виступити ОБСЄ. Контактний майданчик в рамках ОБСЄ дозволить включити в процес Росію, позиція якої в даний час є головною перешкодою до вирішення білоруської політичної кризи", - йдеться в повідомленні.
В якості посередників опозиція бачить тільки національні держави, здатні впливати на ситуацію. У їх числі названі Росія, Франція, Німеччина та Швейцарія, США.
Нагадаємо, Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму.
Раніше повідомлялося, що Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук. Вона нібито підозрюється в підготовці теракту.