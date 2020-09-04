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Тихановская попросила ООН отправить наблюдателей в Беларусь

Вильнюс, Пятница 04 сентября 2020 17:51
Тихановская попросила ООН отправить наблюдателей в Беларусь
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская сегодня, 4 сентября, выступила на неформальном онлайн заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Беларуси. Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию.

Заседание Совбеза ООН транслировалось в YouTube.

"Мы призываем ООН безотлагательно направить в Белорусь мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию на земле", - заявила она.

Отметим, с 9 августа в Беларуси не прекращают акции протеста из-за фальсификации выборов президента. По результатам голосования победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, но оппозиция и часть общества считает, что на выборах победила Тихановская.

Протесты сопровождаются жесткими задержаниями и частыми нарушениями прав человека белорусскими силовиками. Белорусские власти также начали препятствовать работе независимых и иностранных СМИ, в частности, задерживая их журналистов.

Напомним, во время выступления перед Европарламентом оппозиционерка Тихановская объявила о начале мирной революции в Беларуси.

До этого Тихановская встретилась с первым заместителем госсекретаря США и обсудила с ним политический кризис в Беларуси.

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Новости Украины Политика ООНБеларусьСветлана Тихановская
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