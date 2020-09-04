Тіхановська попросила ООН відправити спостерігачів в Білорусь

Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська сьогодні, 4 вересня, виступила на неформальному онлайн засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Білорусі. Тіхановська закликала ООН відправити в Білорусь моніторингову місію.

Засідання Радбезу ООН транслювалося в YouTube.

"Ми закликаємо ООН невідкладно направити до Білорусі моніторингову місію, щоб зафіксувати ситуацію на землі", - заявила вона.

Зазначимо, з 9 серпня у Білорусі не припиняють акції протесту через фальсифікацію виборів президента. За результатами голосування перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, але опозиція та частина суспільства вважає, що на виборах перемогла Тіхановська.

Протести супроводжуються жорсткими затриманнями та частими порушеннями прав людини білоруськими силовиками. Білоруська влада також почала перешкоджати роботі незалежних та іноземних ЗМІ, зокрема, затримуючи їх журналістів.

Нагадаємо, під час виступу перед Європарламентом опозиціонерка Тіхановська оголосила про початок мирної революції в Білорусі.

До цього Тіхановська зустрілася з першим заступником держсекретаря США та обговорила з ним політичну кризу в Білорусі.