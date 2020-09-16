Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.

Об этом она заявила в интервью "Левому берегу".

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

"Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - сказала она.

Напомним, Координационный совет белорусской оппозиции обратился с заявлением к российскому обществу.

Также Тихановская обратилась к белорусским митингующим и поддержала акции протеста в Беларуси.

Отметим, Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси.