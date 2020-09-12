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Мы продолжаем борьбу: Тихановская выступила в поддержку массовых акций

Минск, Суббота 12 сентября 2020 12:42
Мы продолжаем борьбу: Тихановская выступила в поддержку массовых акций
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Лидер противников правящего режима в Беларуси Светлана Тихановская выступила с очередным видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста. На завтра в Беларуси объявлено проведение Марша героев в поддержку арестованных оппозиционеров.

Соответствующее обращение опубликовала ее пресс-служба в Telegram.

В частности, Тихановская заявила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.

"Я знаю, что в воскресенье планируется Марш героев в 14:00 в Минске и регионах. И я всех поддерживаю, кто планирует туда прийти. Мы продолжаем борьбу за свободу и вместе. Живе Беларусь,", - заявила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская заявляла, что в президиум координационного совета изберут новых людей после задержания практически всех его членов. На сегодня они арестованы, белорусские правоохранители подозревают Марию Колесникову, Максима Знака и других в попытке захвата государственной власти.

Отметим, на этой неделе Сейм Литвы официально назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко литовский парламент считает незаконным руководителем страны. Также официальный Вильнюс призывает международную общественность оценить его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа и фактическую аннексию страны.

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