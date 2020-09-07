Тихановская о похищении Колесниковой: террор и попытка запугивания

Оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская назвала похищение Марии Колесниковой (своей соратницы) террором и попыткой запугивания. Сторонники смены режима продолжат добиваться новых выборов.
Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.
По ее словам, несмотря на похищения членов координационного совета, оппоненты Лукашенко продолжат борьбу.
"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу координационного совета и запугать его членов", - заявила Тихановская.
Она добавила, что чем больше власти запугивают оппонентов, тем больше людей будет выходить на улицы.
Напомним, сегодня стало известно о похищении Колесниковой в центре Минска. На данный момент ничего неизвестно о ее местонахождении. Как пишут местные СМИ, Колесникову посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении.
Министерство внутренних дел Беларуси заявило об отсутствие информации о задержании Колесниковой. Свою причастность к этому также опровергает милиция Минска.