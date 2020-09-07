ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тихановская о похищении Колесниковой: террор и попытка запугивания

Минск, Понедельник 07 сентября 2020 13:54
Тихановская о похищении Колесниковой: террор и попытка запугивания
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская назвала похищение Марии Колесниковой (своей соратницы) террором и попыткой запугивания. Сторонники смены режима продолжат добиваться новых выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

По ее словам, несмотря на похищения членов координационного совета, оппоненты Лукашенко продолжат борьбу.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу координационного совета и запугать его членов", - заявила Тихановская.

Она добавила, что чем больше власти запугивают оппонентов, тем больше людей будет выходить на улицы.

Напомним, сегодня стало известно о похищении Колесниковой в центре Минска. На данный момент ничего неизвестно о ее местонахождении. Как пишут местные СМИ, Колесникову посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило об отсутствие информации о задержании Колесниковой. Свою причастность к этому также опровергает милиция Минска.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьпохищениеСветлана Тихановская
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь