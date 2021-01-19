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Тихановская: мы планируем за 45 дней провести выборы в Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет провести за 45 дней выборы в Беларуси. Она предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси.

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Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки.

По ее словам, ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, представителей власти и оппозиции Беларуси.

"БДИПЧ ОБСЕ - центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением. Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - заявила она.

Также Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в стране. В то же время он призвал другие государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Отметим, ЕС ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников из-за вопиющей ситуации в Беларуси.

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Новости Украины ОБСЕвыборы в БеларусиСветлана Тихановская