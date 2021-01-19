Тіхановська: ми плануємо за 45 днів провести вибори в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що хоче провести за 45 днів вибори в Білорусі. Вона запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію інклюзивного діалогу для вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомила прес-служба опозиціонерки.

За її словами, ОБСЄ може створити контактний майданчик і почати з експертного круглого столу за участю ЄС, представників влади і опозиції Білорусі.

"БДІПЛ ОБСЄ - центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом. Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога в цьому", - заявила вона.

Також Світлана Тіхановська розповіла, коли повернеться в Білорусь.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні. У той же час він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Зазначимо, ЄС ввів санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників з кричущої ситуації в Білорусі.