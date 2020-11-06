Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в стране. В то же время он призвал другие государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Такое заявление он сделал на церемонии открытия третьей линии минского метро.

"Кое-кто от нас требует новых выборов. Гарантирую вам новые выборы, когда вы (народ - ред.) примете решение. Немцы вчера у себя в парламенте приняли решение для нас белорусов. Вы сначала у себя там разберитесь, в Польше разберитесь. Я посмотрю, как немцы будут требовать от американцев провести новые выборы", - сказал Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Официально, победу одержал Александр Лукашенко, за которого якобы проголосовали более 80% избирателей.

Белорусская оппозиция, Евросоюз и еще ряд стран, среди которых и Украина не признали результаты выборов в Беларуси и требуют перевыборов. Кроме того, из-за вероятной фальсификации выборов в Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста.

Напомним, сегодня ЕС ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников из-за вопиющей ситуации в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявлял, что не планирует уходить из Беларуси в случае смены власти в стране.