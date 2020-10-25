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Тихановская объявила национальную забастовку в Беларуси с 26 октября

Беларусь, Воскресенье 25 октября 2020 20:51
Тихановская объявила национальную забастовку в Беларуси с 26 октября
Фото: протесты в Беларуси (belsat.eu)
Автор: Роман Тверденко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки в стране с понедельника, 26 октября. Она также отметила важность воскресных протестов.

Об этом идет речь в заявлении политика.

Тихановская отметила, что действующая власть вновь показала свою способность действовать только насильницким образом.

"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть", - заявила Тихановская.

"Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность".

Ранее сообщалось, что в Беларуси в воскресенье, 25 октября, во время протестов произошли задержания. Правоохранители задержали по меньшей мере 129 человек.

Напомним, центр Минска перекрыли, туда стянули силовиков. Начались задержания журналистов.

Кроме того, в результате взрывов в Минске пострадал по меньшей мере один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

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