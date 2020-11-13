ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тихановская объявила "народный трибунал" и амнистию за захват Лукашенко

Минск, Пятница 13 ноября 2020 18:54
Тихановская объявила "народный трибунал" и амнистию за захват Лукашенко
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала. Она также обещает амнистию силовикам, которые захватят действующего президента Александр Лукашенко.

Об этом говорится в обращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

В частности, она заявила, что Лукашенко и его пособники являются "террористической организацией", а система правосудия в Беларуси стала фикцией для покрывания преступлений режима.

"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - отметила она.

Оппозиционерка объяснила, что "народный трибунал" будет собирать доказательства преступлений власти. Каждый белорус сможет отправить такие доказательства в специальную систему фиксации и подтверждения, а нарушитель, который будет содействовать сбору доказательств, сможет получить амнистию.

Для силовиков запустят отдельную программу для амнистии за исполнение преступных приказов. Для этого нужно будет предоставить видео и другие свидетельства таких преступлений.

После этого белорусы смогут проголосовать за обвинение подозреваемых, которые после смены власти в Беларуси будут первыми привлечены к ответственности. После подведения итогов 20 декабря в стране пройдет массовый марш с требованиями "народного трибунала".

"Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления", - добавила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская допустила переход протестов в Беларуси к партизанской форме.

Также сегодня Лукашенко заявил, что он не допустит транзита власти какому-либо преемнику, а страну возглавит тот, кого выберет народ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоБеларусьСветлана Тихановская

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь