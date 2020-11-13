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Тіхановська оголосила "народний трибунал" та амністію за захоплення Лукашенка

Мінськ, П'ятниця 13 листопада 2020 18:54
Тіхановська оголосила "народний трибунал" та амністію за захоплення Лукашенка
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська оголосила про створення народного трибуналу. Вона також обіцяє амністію силовикам, які захоплять чинного президента Олександр Лукашенка.

Про це йдеться у зверненні, опублікованому на її Telegram-каналі.

Зокрема, вона заявила, що Лукашенко та його поплічники є "терористичною організацією", а система правосуддя в Білорусі стала фікцією для покривання злочинів режиму.

"Я, Світлана Тіхановська, разом з Народним Антикризовим Управлінням оголошую Народний Трибунал та амністію за захоплення Лукашенка та членів його терористичного угруповання. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї", - зазначила вона.

Опозиціонерка пояснила, що "народний трибунал" буде збирати докази злочинів влади. Кожен білорус зможе відправити такі докази до спеціальної системи фіксації та підтвердження, а порушник, який буде сприяти збиранню доказів, зможе отримати амністію.

Для силовиків запустять окрему програму для амністії за виконання злочинних наказів. Для цього треба відео та інші свідоцтва таких злочинів.

Після цього білоруси зможуть проголосувати за обвинувачення підозрюваних, які після зміни влади в Білорусі будуть першими притягнуті до відповідальності. Після підбиття підсумків 20 грудня в країні пройде масовий марш із вимогами "народного трибуналу".

"Якщо більшість голосує за те, що ці люди повинні бути віддані суду, то за статтею 109 КПК РБ кожен громадянин має право захопити і примусово доставити до органу влади особу на вчиненні злочину або спробі зникнути після його вчинення. Це стосується не тільки Олександра Лукашенка, але й усіх, чиї злочини будуть засвідчені народом. Допомога в захопленні головних злочинців буде винагороджена амністією або серйозним пом'якшенням відповідальності за скоєні раніше злочини", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська допустила перехід протестів у Білорусі до партизанської формі.

Також сьогодні Лукашенко заявив, що він не допустить транзиту влади якомусь наступнику, а країну очолить той, кого обере народ.

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Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьСвітлана Тіхановська

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