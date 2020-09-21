Тихановская обратилась к силовикам и дала им гарантии безопасности

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская дала гарантии безопасности силовикам, которые откажутся выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов. Он также призвала их не нарушать законы в интересах власти.

Обращение Тихановской опубликовала ее пресс-служба в Telegram.

В частности, она призвала силовиков, которые участвуют в подавлении протестов в Беларуси, не давать использовать себя.

"Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником - это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать. Не губите свою жизнь и карьеру", - отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что по-настоящему офицерским поступком может быть перестать на время быть офицером. По ее словам, после смены власти в Беларуси силовикам отменят обязательную отработку после учебы, отменят штрафы за расторжение контракта, а также восстановят в должности тех, кого уволят с подачи действующего режима, или тех, кто вынужден уволиться сам.

"Вам не придется опасаться возвращения в страну закона и права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - добавила Тихановская.

Напомним, на выходных Тихановская призвала освободить всех задержанных участниц антиправительственной акции в Минске. Она также добавила, что белорусы готовы раскрывать личности силовиков, которые выполняют преступные приказы.

Отметим, за минувшие сутки в Беларуси задержали еще почти 450 участников протестов.