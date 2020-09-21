Тіхановська звернулася до силовиків і дала їм гарантії безпеки

Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська дала гарантії безпеки силовикам, які відмовляться виконувати накази чинної влади Білорусі, спрямовані проти мирних демонстрантів. Він також закликала їх не порушувати закони в інтересах влади.

Звернення Тіхановської оприлюднила її прес-служба в Telegram.

Зокрема, вона закликала силовиків, які беруть участь у придушенні протестів у Білорусі, не давати використовувати себе.

"Вас обманюють, вас залякують. Але стати злочинцем - це куди страшніше. Не дозволяйте себе використовувати. Не губіть своє життя і кар'єру", - зазначила Тіхановська.

Вона підкреслила, що по-справжньому офіцерським вчинком може бути на час перестати бути офіцером. За її словами, після зміни влади в Білорусі силовикам скасують обов'язкове відпрацювання після навчання, скасують штрафи за розірвання контракту, а також відновлять на посаді тих, кого звільнять з подачі чинного режиму, або тих, хто змушений звільнитися сам.

"Вам не доведеться побоюватися повернення до країни закону і права. Будьте з білоруським народом, і народ не забуде, що ви були на його боці", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, на вихідних Тіхановська закликала звільнити всіх затриманих учасниць антиурядової акції в Мінську. Вона також додала, що білоруси готові розкривати особистості силовиків, які виконують злочинні накази.

Зазначимо, за минулу добу в Білорусі затримали ще майже 450 учасників протестів.