Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. По словам политика, санкций "смехотворно мало".

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Светлана Тихановская.

По ее мнению, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск. Она также напомнила, что было необходимо, чтобы международное сообщество не признавало Лукашенко законным президентом, однако эту инициативу "поддержали, но решать проблему не захотели".