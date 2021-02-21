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Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. По словам политика, санкций "смехотворно мало".

Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью газете The Sunday Times.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Светлана Тихановская.

По ее мнению, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск. Она также напомнила, что было необходимо, чтобы международное сообщество не признавало Лукашенко законным президентом, однако эту инициативу "поддержали, но решать проблему не захотели".

Напомним, ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".

Также ранее РБК-Украина писало, что Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.

В частности, в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Тем временем, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

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Новости Украины Светлана Тихановская
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