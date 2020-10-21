Тихановская назвала гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси. Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.
Она гарантирует поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы. Если она придет к власти, то обещает такие гарантии:
Напомним, Тихановская объявила дедлайн правоохранителям для перехода на сторону народа.
Тихановская 13 октября также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.