Тихановская назвала гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси. Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Она гарантирует поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы. Если она придет к власти, то обещает такие гарантии:

Аннулирование всех штрафов за неуплату коммунальных платежей;

Аннулирование судимости и административных штрафов;

Восстановление на роботе;

Получение финансовой амнистии тем, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Напомним, Тихановская объявила дедлайн правоохранителям для перехода на сторону народа.

Тихановская 13 октября также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.