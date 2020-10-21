Тіхановська назвала гарантії для тих, хто підтримає страйк у Білорусі

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає страйк в Білорусі. Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Тіхановської.

Вона гарантує підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи. Якщо вона прийде до влади, то обіцяє такі гарантії:

Анулювання всіх штрафів за несплату комунальних платежів;

Анулювання судимості і адміністративних штрафів;

Відновлення на роботі;

Отримання фінансової амністії тим, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.

Нагадаємо, Тіхановська оголосила дедлайн правоохоронцям для переходу на бік народу.

Тіхановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.