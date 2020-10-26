Тихановская о народной забастовке в Беларуси: никто не будет работать на режим

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о начале народной забастовке в Беларуси. По ее словам, никто в Беларуси не будет работать на режим.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Она отметила, что народная забастовка - следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

"Белорусы знают: 26 октября главная работа - показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", - сообщила Тихановская.

Оппозиционерка надеется, что забастовку также поддержит частный бизнес, религиозные общины, айтишники, культурные и спортивные деятели.

"Ведь забастовка госпредприятий - это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний - проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", - добавила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко до 25 октября, чтобы он выполнил ряд требования оппозиции. Одним из условий она назвала объявление об уходе Лукашенко. Вчера срок ультиматума истек, в связи с этим в Беларуси с понедельника, 26 октября, начались забастовки.

Также правозащитники сообщали, что вчера в Беларуси в ходе протестов задержали почти 300 демонстрантов.