Тіхановська про народний страйк в Білорусі: ніхто не буде працювати на режим

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про початок народного страйку в Білорусі. За її словами, ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

Про це повідомляє прес-служба Тіхановської.

Вона зазначила, що народний страйк - наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів.

"Білоруси знають: 26 жовтень головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти з самого ранку почали страйкувати", - повідомила Тіхановська.

Опозиціонерка сподівається, що страйк також підтримає приватний бізнес, релігійні громади, айтішники, культурні та спортивні діячі.

"Адже страйк держпідприємств - це важіль економічного тиску. А страйк приватних компаній - прояв солідарності кожного з кожним, і це не менш важливо", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку до 25 жовтня, щоб він виконав ряд вимог опозиції. Однією з умов вона назвала оголошення про відхід Лукашенко. Вчора термін ультиматуму закінчився, в зв'язку з цим в Білорусі з понеділка, 26 жовтня, почалися страйки.

Також правозахисники повідомляли, що вчора в Білорусі в ході протестів затримали майже 300 демонстрантів.