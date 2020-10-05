ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко

Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она не понимает, почему он поддерживает Александра Лукашенко.

Об этом она заявила на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, передает ее пресс-служба в Telegram.

Сообщается, что на встрече в берлинской галерее искусств обсуждали роль женщин в новой Беларуси, смелость и креативность белорусов, которые раскрылись во время массовых акций. Ей также задали вопрос, с кем бы она как политик хотела бы встретиться.

"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - ответила она.

Самые читаемые новости

Она также добавила, что все те, кто вынужденно покинул Беларусь, смогут вернуться домой после смены власти.

Напомним, завтра, 6 октября, должна пройти встреча Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудят ситуацию в Беларуси, которая складывается после президентских выборов.

До этого белорусская оппозиционерка поддержала идею привлечения Владимира Путина к переговорам относительно ситуации в Беларуси. Она ожидает, что такие переговоры могли бы проходить при посредничестве Франции и Германии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСветлана Тихановская