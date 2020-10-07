Тихановская хочет привлечь Путина посредником в переговорах с Лукашенко

Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская хотела бы привлечь российского президента Владимира Путина в качестве посредника в переговорах с нынешним президентом Александром Лукашенко. При этом она уверена, что Путин не должен решать судьбу Беларуси.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине, передает ее пресс-служба в Telegram.

По ее словам, решение политического кризиса в Беларуси является делом белорусов, а не Москвы. Она также отметила, что Путин не должен решать судьбу белорусского народа.

В то же время Тихановская хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина с Тихановской не планируются. В Кремле считают, что она не участвует в жизни Беларуси, находится на территории Евросоюза, встречается с главами разных государств и правительств, которые не признают действующего главу Беларуси.

До этого она заявляла, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко.