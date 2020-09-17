Тіхановська готує список силовиків, які працювали на протестних акціях

Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська анонсувала створення санкційного списку "Тарайковского", в який будуть включені силовики, які працювали на протестних акціях. Список буде переданий, зокрема, в Україну.

Про це повідомляє Euroradio.

Зазначимо, Олександр Тарайковский - учасник протестів у Мінську, які загинув увечері 10 серпня в районі станції метро Пушкінська. Тарайковский міг отримати смертельне поранення з нелетальної зброї.

"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковского", - повідомила сьогодні Світлана Тіхановська.

Вона повідомила, що список передадуть в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США.

"Список буде опублікований, і буде постійно розширюватися", - розповіла вона.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь починає виходити з ситуації, яку викликали масові протести.